Репортаж из Украины. Гримасы войны в Киеве – украинцы этого не простят

Первоначальный приказ президента Владимира Путина российские войска выполнить не смогли – блицкриг провалился, президент Украины Владимир Зеленский все еще жив, а Киев остается независимым, город борется.

"Эту ракету сбили наши противоракетные системы, но она упала, и вот результат. К счастью, людей в автобусе не было", – рассказал местный военный, показывая литовской делегации автобус. По его словам, всего атаковали три здания, магазин загорелся, погибли два человека. Во время бомбежек пострадали и другие здания столицы Украины.

В одном из районов Киева – постапокалиптические виды: огромные выбитые в земле ямы, уничтоженные автомобили, разбросаны вещи. Россияне сбросили целый ряд ракет. Они снесли стену многоквартирного дома.

"Вы видите, какой это "военный" объект", – сказал военный, который занят расчисткой территории. Во время бомбежки пострадало и здание находящегося рядом детского сада. Несмотря на опасность, жители Киева приводят в порядок разбомбленные места и улицы, собирают вещи, вывозят бетонные глыбы.

К делегации подошли двое детей и спросили, не знают ли ее члены, где находится ближайший действующий магазин.

Жизнь в Киеве продолжается, но в окружении боли и злобы. Делегация посетила и магазин, принадлежащий литовцам. Его также бомбили накануне. Погибло больше 40 человек.

Работавший на месте этого торгового центра военный сказал Delfi, что украинцы этого никогда не простят. Он сказал, что у него пятеро детей, и он сделает все, чтобы они росли в свободной стране. Узнав, что перед ним делегация из Литвы, он попросил "передать привет президенту Дале Грибаускайте", которую помнит с момента оккупации Крыма в 2014 году.

Мэр города Виталий Кличко рассказал литовским депутатам Лауринасу Кащюнасу, Паулюсу Саударгасу и Юстинасу Урбанавичюсу, что бесчеловечные действия оккупантов не раздробили общество. Напротив – люди объединились, один лишившийся после бомбежки своего дома пенсионер пришел в мэрию и попроси дать ему оружие, а не новое жилье.

Кличко заверил литовских депутатов, что Киев выстоит.

"Он сказал, что сюда они могут даже не идти, Киев они не возьмут, только опозорятся. Сказал так: сколько их сюда придет, столько и останется. ще сказал, что россияне везут трупы не единицами, а тоннами", – заметил Саударгас.

Кличко сказал, что Кремль сам не остановится.

"Привел такое сравнение: волку можно выбить зубы, но это его нрав не изменит, он все равно останется зверем. Сравнил Путина и Кремль со зверем, который не остановится, пока будет жить", – сказал Саударгас.

"Он (Кличко) сказал, что эта бомбежка по мирным жителям еще больше настраивает людей на сопротивление агрессору, вызывает сильную озлобленность, не сеет страх и панику, а вызывает ярость", – констатировал депутат.

Украинцы очень высоко ценят визиты политиков и постоянно приглашают приезжать. Председатель Рады Руслан Стефанчук в шутку назвал литовскую делегацию "спецсилами из Литвы".

Решимость украинцев видна повсюду. Практически во всех населенных пунктах, даже в небольших селах есть свои отряды самообороны, в составе которых есть и военные-профессионалы и добровольцы. Все они устроили контрольные посты и пункты, проверяют проезжающие автомобили.

Депутат Кащюнас сказал, что тут Литва должна брать пример у Украины.

"Мы видим вовлечение всего общества: есть добровольцы, лидеры общин, которые выполняют свои функции", – сказал он Delfi.

"Главный показатель - воля народа к сопротивлению, поскольку в войне терпят поражение не тогда, когда едут танки, а когда сломлена воля к сопротивлению", – заметил депутат.