Репортаж: Днепр готовится к обороне, жители записываются в ряды защитников города

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Жители Днепра своими силами организовали и открыли Координационный центр, который работает на нужды территориальной обороны и помогает переселенцам из других областей.
Цель такого центра — помощь всем нуждающимся в случае обострения военных действий. О том, как работает центр, какие вещи и продукты собирают волонтеры, кто приходит записываться в ряды защитников города, в репортаже рассказывает наша коллега Екатерина Леонова.
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