Рентген показал, как выглядит уникальный экспонат - вросший в дерево карабин

Многие задаются вопросом, ну и что тут такого – ведь было произведено больше 14,5 млн. экземпляров такого карабина.

Сам карабин не редкость, но этот уникален, поскольку он врос в дерево.

В пресс-релизе музея сказано, что ранее находили в стволах деревьев пули, осколки пуль, а тут - карабин.

12 февраля 2011 г. дровосек Юриюс Швикас работал в Мейлюнском лесу (Укмергский район) и в 70-80-летней ели на высоте около 1 м над землей обнаружил оружие, ствол которого врос в дерево.

На этой неделе Малое товарищество Meno kūrinių tyrimai исследовало экспонат с помощью рентгена, сейчас видно, что ствол карабина не деформировался.