Рентген показал, как выглядит уникальный экспонат - вросший в дерево карабин

 
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Vienas įstabiausių Karo muziejaus eksponatų – į medį įaugęs vokiškas karabinas „Mauser 98k“. Vytauto Didžiojo Karo muziejaus archyvo nuotr.
Vienas įstabiausių Karo muziejaus eksponatų – į medį įaugęs vokiškas karabinas „Mauser 98k“. Vytauto Didžiojo Karo muziejaus archyvo nuotr.
Один из самых интересных экспонатов Каунасского военного музея – немецкий карабин Mauser 98k.

Многие задаются вопросом, ну и что тут такого – ведь было произведено больше 14,5 млн. экземпляров такого карабина.

Сам карабин не редкость, но этот уникален, поскольку он врос в дерево.

Vienas įstabiausių Karo muziejaus eksponatų – į medį įaugęs vokiškas karabinas „Mauser 98k“. Vytauto Didžiojo Karo muziejaus archyvo nuotr.

В пресс-релизе музея сказано, что ранее находили в стволах деревьев пули, осколки пуль, а тут - карабин.

12 февраля 2011 г. дровосек Юриюс Швикас работал в Мейлюнском лесу (Укмергский район) и в 70-80-летней ели на высоте около 1 м над землей обнаружил оружие, ствол которого врос в дерево.

Vienas įstabiausių Karo muziejaus eksponatų – į medį įaugęs vokiškas karabinas „Mauser 98k“. Vytauto Didžiojo Karo muziejaus archyvo nuotr.

На этой неделе Малое товарищество Meno kūrinių tyrimai исследовало экспонат с помощью рентгена, сейчас видно, что ствол карабина не деформировался.

Немецкий карабин Mauser 98k с вырезанным фрагментом ствола деревя находится в Каунасском военном музее.

Vienas įstabiausių Karo muziejaus eksponatų – į medį įaugęs vokiškas karabinas „Mauser 98k“. Vytauto Didžiojo Karo muziejaus archyvo nuotr.
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