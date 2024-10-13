Рената Гайдан блеснула в женском конкурсе: я перенесла все

В выходные Гайдан поделилась радостью со своими подписчиками в социальной сети. Она сообщила, что на конкурсе Fit Model спустя 8 лет завоевала почетное 4-е место.

ТОП-6 финала Fit Model! Я четвертая! Защитила свой титул, 8 лет назад я тоже была четвертой.

Было очень тяжело вернуться на сцену спустя 8 лет. Как новичок я не могла идти (хотя так себя и чувствовала), пришлось конкурировать с более молодыми и опытными девушками.

Вся история подготовки есть в инстаграме“, – писала Гайдан.