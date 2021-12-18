aA
Каунасский муниципалитет подсчитал нанесенный во время поджога елки ущерб. Надеются, что ущерб удастся взыскать с человека, который совершил акт вандализма. Однако сделать это будет нелегко, поскольку подозреваемый до сих пор находится под присмотром врачей, есть вероятность, что его признают неподсудным.
Gaisro nuniokota Kauno Kalėdų eglė
Gaisro nuniokota Kauno Kalėdų eglė
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Нанесенный ущерб оценивается в 26 000 евро. Большая часть суммы - 24 000 евро – это стоимость работы и материалов. Пришлось покупать гирлянды, лазером вырезать новых бабочек, приводить в порядок проводку. Еще 2000 евро стоили услуги компании Kauno gatvių apšvietimas и аренда заграждений", – сказала Delfi представитель Каунасского муниципалитета Агне Аугоне.

Статьи по теме:
Каунасская елка возродилась словно феникс: в воскресенье она уже выглядит иначе  (6)
Пожар раскрыл и тайну каунасской елки  (35)

Выяснилось, что елка не была застрахована на случай пожара. Стоимость елки со всеми украшениями оценивается в 160 000 евро. Страховка действует только в случае, если какие-то детали украшения зацепят человека или нанесут какой-то другой ущерб.

"Мы готовим гражданский иск в суд. Намерены подавать в суд на человека, который поджег елку и требовать возмещения ущерба", - сказал советник мэра Каунаса Томас Ярусявичюс.

Напомним, что 39-летний подозреваемый подъехал к елке на авто с норвежскими номерами, облил ее горючей жидкостью и поджег. После этого мужчина уехал. Полиция быстро нашла подозреваемого. Он был трезвым, но вел себя странно, поэтому мужчину передали в руки врачей. По сведениям Delfi, он останется в больнице и до Нового года, а перед судом ему будет назначена психиатрическая экспертиза.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Вильнюсе огнями радует елка на Ратушной площади (13)

Праздничное настроение пришло и на Ратушную площадь в...

В Каунасе вандалы подожгли главную елку (77)

В ночь на субботу портал Kas vyksta Kaune стал получать...

Каунасцы потрясены ночным происшествием на Ратушной площади (48)

В субботу утром каунасцы, потрясенные ночным...

TOP новостей

"Омикрон" распространяется в 3-5 раз быстрее "дельты": надо поспешить с принятием мер (70)

Врач-эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что "омикрон"...

Профессор Чаплинскас: штамм "омикрон" - особенный (82)

В среду в Литве подтвердили два первых случая...

С понедельника вернувшихся из-за границы ждут перемены (28)

С 20 декабря к числу пораженных коронавирусом стран...

Ремонт каунасской елки после пожара обошелся недешево (10)

Каунасский муниципалитет подсчитал нанесенный во...

Цены на услуги частных водителей поражают: почти 20 евро за 6 км (40)

Почти 20 евро за 6 км - такую цену за услуги Bolt в четверг...