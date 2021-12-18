"Нанесенный ущерб оценивается в 26 000 евро. Большая часть суммы - 24 000 евро – это стоимость работы и материалов. Пришлось покупать гирлянды, лазером вырезать новых бабочек, приводить в порядок проводку. Еще 2000 евро стоили услуги компании Kauno gatvių apšvietimas и аренда заграждений", – сказала Delfi представитель Каунасского муниципалитета Агне Аугоне.

Выяснилось, что елка не была застрахована на случай пожара. Стоимость елки со всеми украшениями оценивается в 160 000 евро. Страховка действует только в случае, если какие-то детали украшения зацепят человека или нанесут какой-то другой ущерб.

"Мы готовим гражданский иск в суд. Намерены подавать в суд на человека, который поджег елку и требовать возмещения ущерба", - сказал советник мэра Каунаса Томас Ярусявичюс.

Напомним, что 39-летний подозреваемый подъехал к елке на авто с норвежскими номерами, облил ее горючей жидкостью и поджег. После этого мужчина уехал. Полиция быстро нашла подозреваемого. Он был трезвым, но вел себя странно, поэтому мужчину передали в руки врачей. По сведениям Delfi, он останется в больнице и до Нового года, а перед судом ему будет назначена психиатрическая экспертиза.