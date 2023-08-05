Ремонт читального зала Центра ознакомления с государством закончится в сентябре

"Вопрос доступности этого помещения для посетителей центра будет решаться после оценки дальнейших перемен и согласования посещения центра с безопасностью президентской резиденции", – сообщает пресс-служба президента.

О ремонте читального зала портал Delfi информировал в марте 2023 года.

Пресс-служба уточнила, что ремонт был начат в мае 2022 года.

Однако во время закрытия читального зала для посещения там сняли праздничные встречи с участие президента Гитанаса Науседы и его супруги Дианы с гостями на Рождество и Пасху, Диана встречалась там с супругой посла Малтийского ордена.

"Съемки и встречи могли проходить, поскольку ремонтные работы уже завершены, другие работы подходят к концу", – уточняет пресс-служба президента.