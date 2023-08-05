05 августа 2023 г. 11:55

Ремонт читального зала Центра ознакомления с государством закончится в сентябре

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis
Президентская служба сообщает, что ремонт читального зала Центра ознакомления с государством закончится в сентябре, но пока неясно, будет ли он открыт для посещения, пишет madeinvilnius.lt.

"Вопрос доступности этого помещения для посетителей центра будет решаться после оценки дальнейших перемен и согласования посещения центра с безопасностью президентской резиденции", – сообщает пресс-служба президента.

О ремонте читального зала портал Delfi информировал в марте 2023 года.

Пресс-служба уточнила, что ремонт был начат в мае 2022 года.

Однако во время закрытия читального зала для посещения там сняли праздничные встречи с участие президента Гитанаса Науседы и его супруги Дианы с гостями на Рождество и Пасху, Диана встречалась там с супругой посла Малтийского ордена.

"Съемки и встречи могли проходить, поскольку ремонтные работы уже завершены, другие работы подходят к концу", – уточняет пресс-служба президента.

В книге журналистов Довидаса Панцероваса и Бируте Давидоните было сказано, что в этом музее планировалось разместить первую леди Диану Науседене, поскольку у нее не было отдельного кабинета.

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