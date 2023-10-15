Ремонт бытовой техники в Литве: плюсы и минусы

"Опять же, мастер должен посмотреть любые скрытые дефекты. Ну и посмотреть глазами действительно опытного человека и сказать, что, возможно, эту технику даже и не стоит ремонтировать, но если все остальное, кроме той неисправности, с которой пришел заказчик, в порядке и все узлы остаются в порядке - почему бы и не починить?" - рассуждает он.

По мнению Э. Щербаня, в определенных случаях человек может сам решить, стоит ли ремонтировать старую бытовую технику или нет. "Есть такие явные дефекты — разбит экран телевизора или стеклянная панель на плите. Такие дефекты – это те, о которых он сам мог бы спросить, сколько будет стоить ремонт и, не вызывая мастера, решить, стоит оно того или нет. В большинстве случаев устранение подобных дефектов не окупается за свой счет, но, опять же, льготы получают те, у кого есть страховка жилья, и льготы эти в таких случаях действуют. К примеру, в случае случайного повреждения, льготы действительно большие," - утверждает он.