Ремигиюс Жемайтайтис не стал ждать вердикта инспекторов и начал сносить забор

„Чтобы не было никаких скандалов, я и моя семья будем тем примером в Литве, как мы должны действовать, если сделали что-то неправильно. Чтобы не тянуть, мы с детьми вчера вечером-сегодня ночью разобрали забор. Забора уже нет, остались только столбы, на следующей неделе я планирую убрать и их. Детям это показалось странным. Детям 10-12 лет, они видят все, им кажется странным, что разбирают забор, за которым они 8 лет играли… Но я и говорю, что дело странное“, - сказал политик.