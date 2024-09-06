Ремигиюс Жемайтайтис не стал ждать вердикта инспекторов и начал сносить забор

В пятницу он прислал фотографии, на которых видно, что разобраны сегменты забора. Политик, который хочет попасть в парламент, сказал, что скоро достанет из земли и железные столбы.
Кроме того, он прислал видео с комментарием. Политик сказал: „Так уж бывает в жизни, когда покупаешь землю… Сейчас я получил урок, хочу и вам его преподать. Когда покупаете участок земли, пожалуйста, закажите геодезию. Надо провести замеры и установить точные границы участка. Всю жизнь я говорил, купил землю и - геодезия, геодезия, геодезия. Ее надо сделать. Вот и Жемайтайтис влип. Оказывается, покупаешь участок, который давно был сформирован. Давно огорожен. Но выясняется, что мы заняли 4 сотки государственной земли“.
Жемайтайтис сказал, что решил сносить забор.
„Чтобы не было никаких скандалов, я и моя семья будем тем примером в Литве, как мы должны действовать, если сделали что-то неправильно. Чтобы не тянуть, мы с детьми вчера вечером-сегодня ночью разобрали забор. Забора уже нет, остались только столбы, на следующей неделе я планирую убрать и их. Детям это показалось странным. Детям 10-12 лет, они видят все, им кажется странным, что разбирают забор, за которым они 8 лет играли… Но я и говорю, что дело странное“, - сказал политик.
Он сказал, что особенно жалко виноград, который рос на заборе.“Его у меня было много. Больше 15 разных сортов. Виноград был вкусным. Но что поделать. Придется отказаться. Больше винограда не будет. Надо попросить Национальную земельную службу, чтобы эти лозы не выкорчевывали. Придумаем какую-то систему - на веревке, на палке, на дереве повесим, чтобы виноград сохранился. Ничего нет лучше своего винограда“, - сказал Жемайтайтис.
Delfi сообщал, что 5 сентября инспекторы во владениях Жемайтайтиса измеряли участок, чтобы выяснить, не была ли захвачена государственная земля. Окончательные результаты расследования станут известны через 5 дней.
На фото не видно, весь ли забор разобран.
Согласно карте Regia.lt, на государственной земле стоит и беседка. Если эта информация подтвердится, то придется снести и беседку.
Всего в четверг инспекторы измерили 4 участка на ул. Лауру.
В поле зрения инспекторов попал и участок бывшего мэра столицы Юозаса Имбрасаса.