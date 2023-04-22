Ремигиюс Шимашюс: наконец-то в Вильнюсе есть свой японский сад

"Настоящие японские сады требуют десятилетий и даже столетий, но всегда бывает начало. В Вильнюсе с 21 апреля открылся японский сад, который, я убежден, останется в этом месте сотни лет. В выходные ждет хорошая погода, обязательно приходите – вы найдете японский сад у перекрестка ул. Жальгирё, Линкмяну и Гележинё Вилко.

За два срока полномочий на посту мэра у меня было много разных открытий, но это самое приятное. Посмотрите, что сделано усилиями Vilniaus vystymo kompanijа и Eikа с заброшенной частью Вильнюса, почти в центре города. Правда, задача не была простой – надо было отвоевать и землю, местами заборы стояли, и подходящие камни надо было найти", – сказал Шимашюс.

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В саду есть аллея из 20 сакур. Всего в саду растет почти 700 разных деревьев.

"Что вы найдете в японском саду? В таких садах должна быть вода, сакуры, японские мосты, текущая вода, японские карпы, детская площадка и горка - символ вулкана Фудзияма", – сказал Шимашюс.