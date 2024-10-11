2024.10.11 07:00

Рекордный выигрыш в лотерею в Кедайняй расшевелил город: все знают, где находится тот самый магазин

 
ru.DELFI.lt

Магазин Norfa в Кедайняй отныне может называть себя самым счастливым магазином в странах Балтии. Магазин на ул. Й.Басанавичюса прославился после того, как выяснилось, что в нем на прошлой неделе был куплен лотерейный билет Eurojackpot, принесший покупателю выигрыш в размере 81 млн. евро.

10 октября организаторы лотереи приехали в этот магазин, поздравили его работников и клиентов с титулом самого счастливого магазина, а представителям муниципалитета вручили сертификат „Города рекордного выигрыша“.

„Кедайняй войдет не только в историю литовской лотереи – выигрыш в размере 80,98 млн. евро - самый большой в странах Балтии“, –сказал заместитель гендиректора Olifėjа Донатас Казлаускас.

„Чем больше счастливых и успешных людей, тем лучше для Кедайняй“ – сказал мэр муниципалитета Кедайняйского района Валентинас Тамулис.

„Сами продавцы сейчас гадают, в какой кассе был куплен счастливый билет, кто из них держал его в руке перед тем, как передать покупателю.

Приятно видеть, что выигрыш покупателя Norfа принес столько радости работникам. Приятно, что в Литве умеют радоваться успеху других людей“, – сказала представитель Loto Юсте Пажусите.

Не сообщается, выиграл деньги житель города или просто человек, который посетил город

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