Рекордное обновление дорог в Вильнюсе — более 100 км улиц

"С самого начала своей деятельности я и моя команда поставили перед собой амбициозную цель — отремонтировать 100 км улиц, чтобы привести как можно больше улиц Вильнюса к оптимальному уровню качества. Мы отказались от практики ремонта выбоин и вместо этого заасфальтировали целые участки. Спасибо за терпение. Хотя в теплое время года мы испытывали некоторые временные неудобства, сегодня они превращаются в ежедневные поездки лучшего качества", — говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.