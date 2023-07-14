14 июля 2023 г. 11:00

Рекордное количество граждан захотели стать полицейскими

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
По сообщению департамента полиции, в этом году граждане, желающие стать полицейскими, подали рекордное количество заявлений.

По данным полиции, в этом году рекордное количество граждан захотели стать полицейскими – всего поступило 1053 заявления.

От желающих обучаться в Литовской полицейской школе поступило 743 заявления (в 2022 году – 526, в 2021 году – 552, в 2020 году – 598). В этом году в Литовскую полицейскую школу планируется принять рекордное количество курсантов – до 200 человек.

Также получено 85 заявлений на поступление в УМР и 225 заявлений на обучение на вводных курсах.

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