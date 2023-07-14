По данным полиции, в этом году рекордное количество граждан захотели стать полицейскими – всего поступило 1053 заявления.

От желающих обучаться в Литовской полицейской школе поступило 743 заявления (в 2022 году – 526, в 2021 году – 552, в 2020 году – 598). В этом году в Литовскую полицейскую школу планируется принять рекордное количество курсантов – до 200 человек.