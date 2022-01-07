В 2021 г. до октября в Литве скончалось на 6140 человек больше, чем за то же время 2020 года.

Изменились и причины смерти жителей Литвы. До пандемии из года в год было 5 основных причин: болезни системы кровообращения, онкология, внешние причины, болезни пищеварительного тракта и болезни органов дыхания. В 2020 г. в эту пятерку не попали болезни органов дыхания, а на 4-м месте оказался ковид. В 2021 г. до октября COVID-19 занимает 3-е место, вероятно, что после получения окончательных данных за прошлый год, он выйдет на 2-е место.

Устинавичене заметила, что увеличилось также количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, от заболеваний пищеварительного тракта.

Заметен рост смертности и от других болезней – от сахарного диабета, психических расстройств, расстройств нервной системы. Все данные о причинах получают из свидетельств о смерти.

Полные данные по смертности за 2021 г. появятся в апреле.

Депутат Сеёнене заметила, что высокая смертность показала, что не удалось привить от COVID-19 людей из самой большой группы риска.

"Несомненно, COVID-19 ухудшает и течение других болезней, поскольку у переболевших в 3 раза увеличивается риск смерти от сопутствующих заболеваний. COVID-19 - это вызов, особенно для людей из группы риска", – сказала собеседница.

Она сказала, что высокая смертность в Литве обусловлена несколькими причинами.

"Во-первых, это возраст наших жителей. Как и во всей Европе у нас много пожилых людей. Плюс социальный статус, хотя на здоровье жалуются и те, кто живет в достатке. Третий момент - отношение к здоровью. Четвертый фактор - у нас очень плохая система предоставления услуг здравоохранения. Врачей у нас достаточно, даже больше, чем в среднем по Европе, но нехватка медсестер ситуацию не улучшает", – сказала депутат.

По словам профессора Кубилюса, с начала независимости смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Литве является основной причиной всех смертей. По новым данным, у жителей Литвы старше 50 лет уже есть риск заболеть такими заболеваниями.

"Общее ограничение услуг из-за ковида сдвинуло в сторону других пациентов, некоторые сами боятся ходить к врачам. Кроме того, пациенты в время карантинов стали меньше двигаться, это привело к обострению болезней и трагическому исходу. (...) Надо сказать, что мы не предугадали, какой большое влияние у COVID-19 на сердечно-сосудистые заболевания", – сказал кардиолог, заметив, что в Литве этим болезням в целом уделяют слишком мало внимания.

Кубилюс сказал, что стратегию профилактики сердечно-сосудиистых заболеваний в Литве не обновляли с 2014-2015 гг. Он напомнил, что факторы, представляющие наибольшую опасность - повышенный холестерин и давление, незаметны. Однако эти факторы в комплексе повышают риск инфаркта.

Кроме того, жители Литвы недисциплинированы и не всегда выполняют указания врача. "Литовский пациент после того как врач оценивает его состояние и назначает диету, активность, а когда это не помогает - лекарства, не принимает эти советы. Говорит - пить лекарства еще рано, он чувствует себя хорошо. Мы не чувствуем эти факторы, но они серьезно влияют на здоровье", – сказал он, заметив, что в карантин многие сердечно-сосудистые заболевания были запущены.

Пациенты в Литве жалуются на невозможность попасть к врачам. Депутат Сеёнене сказала, что об этой проблеме известно.

Она сказала, что в этой сфере будут изменения, но пока сталкиваются с массой вызовов: "Я понимаю, что всем хочется быстрее, но у нас нет и финансирования. Я надеюсь, что до конца этого срока полномочий реальные изменения появятся".

Кубилюс сказал, что для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний надо заботиться о жителях с детского сада. Дети в Литве физически малоактивны, это представляет большую угрозу в будущем. Важно также создать такую систему, чтобы риск сердечно-сосудистых заболеваний можно было установить как можно раньше.