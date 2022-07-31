Инфляция в июле — рекордная (опять)





Что случилось? По сравнению с июлем прошлого года в это месяце цены выросли на 8,9%, сообщается в исследовании Евростата. Предыдущий рекорд был установлен в июне — тогда цены выросли на 8,6% год к году, такого же показателя экономисты ожидали и в этом месяце. Наибольший вклад в инфляцию внесла стоимость энергоресурсов, увеличившаяся почти на 40%. При этом стоимость продовольствия, алкоголя и табака выросла почти на 10%, а услуг — меньше чем на 4%. По подсчетам Евростата, наиболее существенный скачок цен зафиксирован в Эстонии (22,7%), Латвии (21%) и Литве (20,8%), наименьшая инфляция — на Мальте (6,5%) и во Франции (6,8%). За прошедший месяц цены незначительно снизились только в пяти странах еврозоны: Бельгии, Греции, Испании, Италии и Люксембурге.

Что это значит? В последние месяцы инфляция в еврозоне существенно превышает целевой уровень в 2%, установленный Европейским центральным банком (ЕЦБ). Для борьбы с ростом цен ЕЦБ на прошлой неделе впервые за 11 лет поднял ключевую ставку — это сделает кредиты дороже, а сохранение денег привлекательнее их траты. Такая ситуация снизит инфляционные ожидания и сохранит цены стабильными. Несмотря на рост цен, экономика еврозоны во втором квартале (с апреля по июнь) выросла на 0,7%.

В Евросоюзе снизился уровень доверия правительствам и другим институтам

Что случилось? Согласно результатам исследования, проведенного Европейским фондом улучшения условий жизни и труда (Eurofound), с марта 2020-го по март 2022 года жители ЕС стали существенно меньше доверять национальным правительствам и системам здравоохранения, полиции и "традиционным" медиа (телевидению, радио, газетам и новостным сайтам). Уровень доверия общеевропейским властям после роста в 2021 году также снизился относительно показателей двухлетней давности. Как и в 2020-м, европейцы очень доверяют науке, однако за два года заметно снизилось доверие фармацевтике. Не изменилась за два года и невысокая оценка относительно соцсетей (хотя теперь уровень доверия к ним незначительно отличается от показателя для "традиционных" медиа). Исследователи связывают зафиксированные изменения с чередой кризисов, произошедших за последнее время — пандемией коронавируса, ростом цен на энергоресурсы и войной в Украине.

Что это значит? Авторы исследования обращают внимание, что, хотя пандемия повлияла по-разному на разные слои общества, уровень доверия к правительству снизился независимо от уровня достатка респондента. Более того, наибольшее падение зафиксировано среди тех, кто "очень легко" сводит концы с концами, хотя больше всего не доверяют властям безработные и беднейшие группы населения, а также противники вакцин. Последние, как показывает исследование, получают новости из соцсетей или не следят за повесткой вовсе — такие граждане, по данным исследователей, меньше всего доверяют и национальным, и европейским властям. "Пока бушует война в Украине, борьба с распространением дезинформации во избежание подрыва стабильности правительств и ЕС станет одной из самых больших проблем Европы", — подытоживают исследователи.

Выдачу россиянам шенгенских виз нельзя полностью прекратить

Что случилось? В минувшую пятницу Еврокомиссия обозначила свою позицию по обострившейся в последнее время дискуссии о том, можно ли в условиях продолжающейся войны в Украине выдавать визы российским гражданам. Согласно ответу ЕК на запрос финской газеты Helsingin Sanomat, уже действующие и будущие санкции Евросоюза направлены "в первую очередь и конкретно" на правительство РФ и российскую экономическую элиту, а вовсе не против простых россиян. По мнению Еврокомиссии, общеевропейский запрет на выдачу виз невозможен исходя из действующего законодательства, а решения по визовым ограничениям каждая страна должна принимать самостоятельно. "Всегда есть группы людей, которым должны быть выданы визы", — сообщила ЕК в своем письме финским журналистам. В качестве примера таких групп были названы родственники граждан Евросоюза, журналисты, оппозиционеры и те, кто направляются в Европу по гуманитарным причинам.

Что это значит? Позиция Еврокомиссии была озвучена на фоне громких заявлений финских и эстонских официальных лиц. Финляндия — единственная страна Шенгенской зоны, имеющая сухопутную границу с Россией и не прекратившая выдачу туристических виз после вторжения в Украину. На этой неделе крупнейшие партии страны поддержали приостановку этого процесса, хотя в целом единой позиции в финском правительстве по этому вопросу пока что нет. Эстонские власти от заявлений перешли к действиям — россиянам и белорусам уже запретили получать визу для учебы в Эстонии, а аналогичный документ для трудоустройства теперь не будут выдавать тем, кто прибыл в страну по визе другого государства Шенгенской зоны. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу даже предложил "провести ревизию" уже выданных виз и задуматься о введении аналогичных мер на уровне Евросоюза.

Еврокомиссию призвали ограничить температуру, при которой можно работать

Что случилось? В понедельник Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC) обратилась к Еврокомиссии с требованием ограничить максимальную температуру, при которой работник может выполнять свои обязанности. Поводом для такой инициативы стали три несчастных случая, произошедших в середине месяца в Мадриде — из-за аномальной жары во время своих смен умерли 60-летний дворник и 56-летний работник склада, еще один рабочий скончался в пригороде испанской столицы. По данным Eurofound, 23% всех работников в ЕС подвергаются воздействию высоких температур не менее четверти своего рабочего времени; для занятых в сельском хозяйстве этот показатель составляет 36%, в строительстве — 38%.

Что это значит? Как утверждает ETUC, сейчас подобные ограничения действуют лишь в нескольких странах ЕС, при этом даже существующие нормы касаются далеко не всех работников. Например, в Латвии температура в офисе не должна превышать 28°C, а в Испании — 27°C. Власти Черногории, напротив, регламентируют труд на открытом воздухе — смена приостанавливается при температуре 36°C. В Бельгии все определяется тем, насколько сложна работа физически — в зависимости от количества усилий, требующихся от работника, максимальная температура ограничивается 29°C, 26°C, 22°C или 18°C. ETUC же предлагает разработать единые общеевропейские правила. "Политики не могут продолжать игнорировать опасность для самых уязвимых работников, сидя в своих кондиционируемых офисах", — считает генсек организации Клас-Микаэль Шталь.

Европейский суд подтвердил законность блокировки RT

Что случилось? Европейский суд общей юрисдикции (The European General Court) подтвердил, что введенные в начале марта санкции против подконтрольных Кремлю медиа Sputnik и RT (в прошлом — Russia Today) "пропорциональны, уместны и необходимы". Судьи посчитали достаточными представленные им доказательства того, что близкие к руководству РФ издания распространяют дезинформацию, представляющую угрозу для безопасности Евросоюза. Одновременно было подчеркнуто, что такое решение не нарушает "основополагающие принципы свободы слова", поскольку блокировка была введена временно и может быть отменена.

Что это значит? Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это решение, выразил "обеспокоенность и сожаление" по поводу "наступления на свободу СМИ в европейских государствах". Он также пообещал, что Россия примет "аналогичные меры давления на западные СМИ": "Мы так же не будем давать им работать у нас в стране, и здесь никакой мягкой позиции не будет". По данным "Роскомсвободы", с начала российского вторжения в Украину и до середины июля в стране был заблокирован доступ к 5,5 тысячам сайтов, многие из которых принадлежат СМИ и правозащитным организациям. Ограничения затронули, в том числе, десятки оппозиционных российских и украинских СМИ, британские BBC и The Telegraph, немецкие Die Welt, Bild и Deutsche Welle, финские Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat, датскую газету Politiken, а также русскоязычные версии Delfi.lt, Delfi.lv и Delfi.ee. При этом недавнее исследование Института стратегического диалога показало: RT относительно легко обходит европейские санкции благодаря сайтам-зеркалам и аккаунтам в соцсетях.