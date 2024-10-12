Рекорд: военные в Акмянском районе откопали около 3000 военных снарядов

Такой арсенал, скорее всего, самый большой из обнаруженных за всю историю независимой Литвы. Снаряды в этом месте были найдены во время плановых работ по их поиску – возможные места, где закопана амуниция, выявляют на основании исторических данных, а также по количеству вызовов в определенные места и с помощью другой информации. По словам военных инженеров, операция осложнена плохим состоянием снарядов, поэтому военные должны работать очень осторожно.