Рекорд: военные в Акмянском районе откопали около 3000 военных снарядов

Такой арсенал, скорее всего, самый большой из обнаруженных за всю историю независимой Литвы. Снаряды в этом месте были найдены во время плановых работ по их поиску – возможные места, где закопана амуниция, выявляют на основании исторических данных, а также по количеству вызовов в определенные места и с помощью другой информации. По словам военных инженеров, операция осложнена плохим состоянием снарядов, поэтому военные должны работать очень осторожно.
Нейтрализация снарядов - один из основных вызовов, с которым ежегодно сталкиваются военные инженерного батальона им. полковника Юозаса Виткуса. Военные напоминают обществу, что если вдруг был найден снаряди или предмет, похожий на снаряд, надо вести себя ответственно: не трогать их, не пытаться обезвредить самостоятельно и не давать это делать другим, отметить место находки и предупредить окружающих, сообщить в полицию, позвонив по номеру 112 и ждать помощи, находясь на безопасном расстоянии.