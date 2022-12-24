Рекорд: в Литву в этом году приехало работать очень много белорусов

"После так называемых президентских выборов, когда в Беларуси начались массовые репрессии, мы помним этот путь свободы, когда 50 000 литовцев встали живой цепью от Кафедральной площади до границы с Беларусью. И это было вестью литовскому и белорусскому гражданскому обществу, компаниям, которые не хотели мириться с белорусским режимом, что Литва готова помочь людям, которым не подходит тоталитарный режим, находящийся за границей нашей страны", - сказал Жемайтис.
По его словам, ситуацию Литвы надо сравнивать с Польшей.
"В Польшу тоже переехало немало белорусских компаний. В другие страны Балтии приехало меньше белорусских компаний, Литва ведь ближе. У нас есть немаленькая община диссидентов, белорусский университет. Связи между литовским и белорусским обществом были достаточно тесными о до 2021 года", - сказал вице-министр.
Он сказал LNK, что только в этом году в Литву приехало 4000-5000 работников из Беларуси.
"У нас есть несколько десятков международных компаний, которые закрылись в Беларуси и переехали к нам. Абсолютное большинство – международные компании, рейтингуемые на международных биржах", - сказал Жемайтис.
По его словам, эти компании принимают на работу и литовцев, немалая часть литовцев занимает руководящие посты.
Жемайтис сказал LNK, какая от этого польза Литве.
"С чисто экономической точки зрения, только налоги в этом году, по данным до октября, дали доходы на сумму 70 млн. евро. (…) Один привлеченный из-за границы работник, платит в 4 раза больше налогов, чем государство тратит на его привлечение", - отметил вице-министр.
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