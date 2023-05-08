Рекорд: один житель Литвы должен заплатить налоговой инспекции 3,4 млн. евро

Заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис на своей странице в Linkedin указал, что жители в этом году были организованнее: до 2 мая декларации подали 80% жителей, которые это должны сделать – 1,43 млн. человек. Это на 90 000 больше, чем в прошлом году.

Большая часть этих людей не должна была декларировать доходы, но сделали это, чтобы вернуть переплату подоходного налога.

В этом году до конца срока подачи деклараций ПН вернули большему числу жителей: в прошлом 360 000, а в этом 613 000.

"Сейчас, по сравнению с прошлым годом, ПН вернули рекордному количеству жителей (…). Все переплаты будут возвращены до 31 июля", – сказал Эндрияйтис.

Он сказал, что самый большой декларированный жителем переплаченный подоходный налог составил 65 000 евро, а одному гражданину придется заплатить ГНИ 3,4 млн. евро.

Жители активно переводили часть ПН на благотворительность, за 2022 год заявки представили 484 000 человек.

В этом году подано всего 11 бумажных деклараций.

За несвоевременную подачу деклараций или за непредъявление других документов может грозить административная ответственность.