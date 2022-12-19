"Этот гимнастический зал действительно был одним из самых заброшенных спортивных объектов во всем городе. Зданию уже шесть десятков лет, а ремонта оно не видело за все время своего существования, поэтому вся обстановка была не только неэстетичная, но и опасна как для персонала, так и для занимающихся спортом детей – краска на стенах облезала, покрытие пола было в небезопасном состоянии, санузлы не работали надлежащим образом. Если посетить объект сейчас, то помещения, в хорошем смысле, трудно узнать", - сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

В ходе реконструкции спортивного комплекса на ул. Кауно, 43, капитально реконструированы три больших зала спортивной гимнастики – площадью 246, 443 и 208 и зал хореографии, занимающий площадь 82 квадратных метра, а также административные и подсобные помещения. Общая площадь реконструированной части здания достигает 1 430 квадратных метров, говорится в сообщении Вильнюсского самоуправления.

Отремонтированы стены, заменены полы, потолки. Все помещения оборудовано новое освещение и современная система вентиляции. Оборудованы санитарные узлы, душевые, раздевалки. Также была построена пристройка с лифтом, чтобы здание было адаптировано для людей с ограниченными возможностями.

"Я очень рад, что основная гимнастическая база Столичного спортивного центра снова работает. В нем мы будем не только тренировать детей, но и организовывать соревнования различного ранга. Такая окружающая среда мотивирует не только наших воспитанников, но и персонал", – отметил директор Столичного центра спорта Мантас Марцинкявичюс.

Строительно-подрядные работы в соответствии с договором были выполнены ЗАО VT Statyba. Подрядные работы обошлись примерно в 740 тысяч евро. Чуть больше 300 тыс. евро на проект было выделено из структурных фондов ЕС.

Пока весь центр гимнастики работает на бывшем в употреблении, но качественном имеющемся в заведении оборудовании. Однако в основном зале второго этажа в ближайшее время планируется установка нового оборудования и инвентаря, отвечающего международным стандартам: перекладины, кольца, параллельные брусья, бумы, гимнастические маты.