Рекомендации: что делать школам в случае получения сообщений с угрозами

"Национальный центр антикризисного управления внимательно следит за ситуацией, связанной с рассылкой сообщений с угрозами в образовательные учреждения, и совместно с Департаментом полиции и Департаментом государственной безопасности обнародует имеющуюся информацию о ситуации", – говорится в комментарии НЦУК.

НЦУК дал рекомендации, как следует действовать образовательным учреждениям при получении подобных сообщений о взрывчатых веществах.

"Мы рекомендуем образовательным учреждениям, получившим угрозы такого типа: сохранять бдительность и спокойствие, успокаивать окружающих, не поддаваться на провокации; сообщить в полицию по общему номеру службы экстренной помощи 112; по возможности осмотреть помещение, записи видеокамер и, если подозрительных предметов не обнаружено, продолжить учебный процесс; дождаться прибытия сотрудников служб, которые проведут осмотр помещения", – подчеркивает НЦУК.