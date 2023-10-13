Рекомендации: что делать школам в случае получения сообщений с угрозами

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Как уверяет Национальный центр управления кризисами (НЦУК), он вместе с ответственными учреждениями следит за ситуацией с рассылкой сообщений о минировании учебных заведений страны и дает рекомендации школам.

"Национальный центр антикризисного управления внимательно следит за ситуацией, связанной с рассылкой сообщений с угрозами в образовательные учреждения, и совместно с Департаментом полиции и Департаментом государственной безопасности обнародует имеющуюся информацию о ситуации", – говорится в комментарии НЦУК.

НЦУК дал рекомендации, как следует действовать образовательным учреждениям при получении подобных сообщений о взрывчатых веществах.

"Мы рекомендуем образовательным учреждениям, получившим угрозы такого типа: сохранять бдительность и спокойствие, успокаивать окружающих, не поддаваться на провокации; сообщить в полицию по общему номеру службы экстренной помощи 112; по возможности осмотреть помещение, записи видеокамер и, если подозрительных предметов не обнаружено, продолжить учебный процесс; дождаться прибытия сотрудников служб, которые проведут осмотр помещения", – подчеркивает НЦУК.

Все ведомства сотрудничают в управлении ситуацией, образовательным и другим учреждениям рекомендуется сохранять спокойствие и следить за информацией, публикуемой официальными учреждениями, говорится в комментарии.

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