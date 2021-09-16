"У нас есть три партии, у которых почти одинаковое количество поклонников. Разница между ними - в пределах возможной погрешности. Позиции Ингриды Шимоните как лидера остаются прочными, но поддержка последовательно уменьшается", – констатировал глава Spinter tyrimai Игнас Зокас, комментируя результаты опроса 24-31 августа.
Он заметил, что "социал-трудовикам" пошло на пользу изменение названия на Партию регионов. "По крайней мере рейтинг вырос", – сказал социолог.
Он заметил, что оценка правительства стала более радикальной – больше людей оценивают хорошо или плохо, меньше - "скорее хорошо", "скорее плохо".
Рейтинг Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в августе составил 12,1%, в июне был – 13,5%, социал-демократов – соответственно 11,9% и 9,9%, а Литовского союза крестьян и зеленых – соответственно 11,1% и 14,8%.
Рейтинг Движения либералов в августе составил 7%, а в июне – 7,1%, Партии свободы – 5,3% и 5,5%.
Если бы сейчас проходили выборы, то 5% барьер перешагнула бы и Партия труда - 5,3% (в июне - 4,1%).
Ниже 5%: Партия регионов - 2,9%.
За другую партию планировали голосовать 8,2% участников опроса.
15,2% сказали, что не голосовали бы на парламентских выборах, а 21% не ответил на вопрос.
Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.
В рядах правящих снижение рейтинга Ингриды Шимоните почти соответствует снижению рейтинга консерваторов.
Политолог Лаурас Белиснис сказал, что если консерваторы не предпримут какие-либо шаги для улучшения своей позиции, то премьеру придется несладко.
"Проблем много, динамика большая, все может быть", – сказал Белинис.
Радикальную оценку правительства Литвы профессор объяснил индивидуальными проблемами жителей.
"Люди прагматичны. Они следят за своей жизнью. А их проблемы сейчас сводятся к нескольким пунктам: карантин, вакцинация, условия труда и безопасность, процессы вокруг Литвы, связанные с мигрантами, ЕС, Стамбульская конвенция. Все это раздражает общество, отсюда и минусы в оценке правительства", – сказал профессор.
По данным августовского опроса, положительно правительство оценили 8,1%, скорее положительно – 27,5% респондентов. Отрицательную оценку правительству дали 30,9%, а скорее отрицательную – 25,5% участников опроса. Еще 8% не ответили на вопрос.
В июне правительство положительно оценили 4,8%, скорее положительно – 32,8% респондентов, а отрицательно – 9%, скорее отрицательно – 32,2%. Еще 9% не ответили на вопрос.
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