По результатам опроса, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за консерваторов голосовали бы 17% избирателей, за "крестьян" – 15,4%, за социал-демократов – 6,8%, за Движение либералов – 5,3%.

По данным опроса, за Социал-демократическую партию труда 4,1%, за Партию свободы – 4%, за Партию труда – 3,9%, за Литовский союз крестьян и зеленых – 0,6%.

12,6% участников опроса не собираются голосовать, а 24,5% сказали, что не знают, за кого голосовать.

По данным опроса, снижается рейтинг президента Литвы Гитанаса Науседы. Жители отрицательно оценивают и многих министров.

Президентскому аппарату доверяют 42,4%, а не доверяют 20,3% респондентов.

Правительству Литвы доверяют 24,9% жителей, а не доверяют 36,3%.

Премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните благоприятно оценивают 42,6%, а неблагоприятно – 39,3%.

Неблагоприятно респонденты оценивают 11 из 14 министров.

Хуже всего оценивают министра экономики Аушрине Армонайте и министра юстиции Эвелину Добровольскую.

Благоприятно оценивают только министра обороны Арвидаса Анушаускаса, министра здравоохранения Арунаса Дулькиса и министра внутренних дел – Агне Билотайте.