Опрос был проведен по заказу социологического агентства ELTA 16-28 мая. У респондентов спрашивали, кому из общественных деятелей они больше всего доверяют – фамилии респонденты называли сами.
Шестая часть участников опроса показала, что больше всего жителей доверяет президенту Гитанасу Науседе (16,2%, в феврале - 18,2%).
На втором месте в 10-ке самых популярных общественных деятелей идет Саулюс Сквернялис (9,7%, в феврале - 10,3%), на третьем - экс-президент Даля Грибаускайте (8%, в феврале - 9,6%).
Далее идут премьер-министр Ингрида Шимоните (6,9%), лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте (6,7%), президент Валдас Адамкус (6,1%), лидер "Свободы и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис (3,5%), спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (3,1%), лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис (2,7%) и лидер Партии труда Виктор Успасских (2,3%).
Всего в мае 2022 г. респонденты упоминали 86 общественных деятелей (3 месяца назад - 106), которым доверяют.
Трое из 10 участников опроса (31%) ответили, что никому не доверяют или не ответили на вопрос.
В опросе участвовал 1021 житель Литвы старше 18 лет. Погрешность результатов опроса - 3,1%.
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