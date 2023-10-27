Рейтинг: в каких странах женщинам живется спокойнее и безопаснее всего. На каком месте Литва?

На первом месте рейтинга в 2023-м оказалась Дания, на втором — Швейцария, на третьем — Швеция. Четвертую строчку разделили сразу несколько стран — Финляндия, Исландия и Люксембург. В топ-10 также попали Норвегия, Австрия, Нидерланды и Новая Зеландия.
В 2023-м Украина оказалась на 117-м месте — на сегодня это худший показатель в Европе. Составители рейтинга WPS говорят о корреляции между участием страны в вооруженных конфликтах и показателем индекса: страны, где женщины живут хорошо, как правило, являются странами, где женщины не вовлечены в военные действия.