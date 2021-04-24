По результатам опроса, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за консерваторов голосовали бы 17% избирателей, за "крестьян" – 15,4%, за социал-демократов – 6,8%, за Движение либералов – 5,3%.
По данным опроса, за Социал-демократическую партию труда 4,1%, за Партию свободы – 4%, за Партию труда – 3,9%, за Литовский союз крестьян и зеленых – 0,6%.
12,6% участников опроса не собираются голосовать, а 24,5% сказали, что не знают, за кого голосовать.
По данным опроса, снижается рейтинг президента Литвы Гитанаса Науседы. Жители отрицательно оценивают и многих министров.
Президентскому аппарату доверяют 42,4%, а не доверяют 20,3% респондентов.
Правительству Литвы доверяют 24,9% жителей, а не доверяют 36,3%.
Премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните благоприятно оценивают 42,6%, а неблагоприятно – 39,3%.
Неблагоприятно респонденты оценивают 11 из 14 министров.
Хуже всего оценивают министра экономики Аушрине Армонайте и министра юстиции Эвелину Добровольскую.
Благоприятно оценивают только министра обороны Арвидаса Анушаускаса, министра здравоохранения Арунаса Дулькиса и министра внутренних дел – Агне Билотайте.
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