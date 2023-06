Рейтинг котлет по-киевски в Вильнюсе: уже можно найти и по 17 евро

Котлета по-киевски не является традиционным литовским блюдом, но ее любят не меньше, чем цеппелины. В Вильнюсе ее можно найти в разных кафе и ресторанах, цены на это блюдо тоже разные.

В столичном ресторане Bernelių užeiga котлета по-киевские стоит 9,5 евро, в сети Čili Pica – 9,49 евро. В сети Charlie Pizza эта котлета обойдется в 9 евро.

В баре Šnekutis на ул. Шв. Микалояус котлета по-киевски стоит 10 евро, в ужупском One for All - 14 евро.

В ресторане украинской кухни Borsch на ул. Альгирдо котлета по-киевски стоит 14 евро, такая же цена и в другом ресторане украинской кухни - Leleko на проспекте Гедиминаса.

Дороже котлета по-киевски - в ресторане Neringа, там она стоит 17 евро. В январе 2022 года она там стоила еще 14 евро.

© Autoriaus archyvas

В ресторане Amatininkų užeigа котлета по-киевски с персиками, ананасами, карамелизированной морковью, сырным соусом и картофельными крокетами стоит 17,5 евро.

Котлета по рекордной цене - в ресторане Meat Steak House. Там она называется куриная котлета с трюфелями и стоит 21 евро.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что цены на продукты стали расти во второй половине 2021 года. Тогда росли цены на сырье, началась война в Украине.

Почему быстрее всего цены росли именно в Литве? Экономист сказал, что это зависит от структуры рынка.

"У нас договоры меняются быстрее, чем на Западе. Но сейчас инфляция цен на продукты в Литве снижается, но сейчас начался рост цен на продукты на Западе, в Северных странах. Там сейчас пересматривают договоры", – заметил экономист.

По его словам, из-за роста цен на прилавках, увеличились цены и в ресторанах.