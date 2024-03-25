Рейтинг кандидатов в президенты: Науседа оторвался от конкурентов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

До президентских выборов в Литве осталось меньше двух месяцев. Согласно рейтингам, на первом месте остается действующий президент Гитанас Науседа. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai. За Науседу намерены голосовать 4 из 10 респондентов. Согласно данным опроса, в числе тройки лидеров остаются адвокат Игнас Вегеле и премьер-министр Ингрида Шимоните, однако их популярность меньше, чем у Науседы.

Опрос был проведен с 22 февраля по 5 марта. Выборы в Литве состоятся 12 мая 2024 года. На выборах 40,4% респондентов намерены голосовать за Науседу.

За Вегеле намерены голосовать 11,1% участников опроса, а за Шимоните - 9,1%.

За прославившегося антисемитскими заявлениями депутата Ремигиюса Жемайтайтиса намерены голосовать 5,6% участников опроса, за кандидата Литовского союза крестьян и зеленых Аурелиюса Виригу – 3,4%.

Похожая поддержка и у самовыдвиженца Эдуардаса Вайткуса - 2,8% голосов.

Еще за четырех политиков, которые претендуют на пост президента страны, намерены голосовать примерно по 2% избирателей: за кандидата демократического союза "Во имя Литвы" Гедримаса Еглинскаса (2,4%), за кандидата Партии свободы Дайнюса Жалимаса и за бывшего командарма Валдаса Туткуса – по 2,1%, за председателя Партии свободы Андрюса Мазурониса – 2%.

За Зенонаса Андруленаса, который уже выбыл из предвыборной гонки, намерены были голосовать 0,4% избирателей. За Гедиминаса Кнюкшту и Арунаса Римкуса не намерен голосовать ни один участник опроса.

10,1% респондентов сказали, что не знают, за кого голосовать, а 8,5% сказали, что не будут голосовать ни за одного из 13 кандидатов.

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