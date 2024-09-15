Рейд Вильнюсской полиции: водитель без прав едва не сбила полицейского

С утра проверяли водителей в Вильнюсе и в районах. Попались 11 пьяных водителей. В Вильнюсском районе остановили 5 нетрезвых водителей, в Тракай – 2, один из них управлял тягачом (в организме водителя тягача было 1,46 промилле). За тягачом с грузом приехал владелец компании.

В Тракай полиция останавливала VW Pasat, который опасно маневрировал, его водитель едва не сбила сотрудника полиции. Выяснилось, что 40-летняя водитель давно была лишена прав.

Еще трое пьяных водителей попались в Электренай, один - в Укмерге, но все они отделаются штрафами и лишением прав, поскольку в организме было меньше 1, 51 промилле.

В Швенчёнисе и в Шальчининкай пьяных водителей не остановили.