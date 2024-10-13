Рейд в столице: нетрезвая женщина везла двоих малолетних детей, а пьяному врачу не помогла и религиозная радиостанция

В Вильнюсском районе попались и два болельщика „Жальгириса“. 50-летний водитель VW Passat „надул“ 0,53 промилле, а 38-летний водитель Ford - 0,54 промилле. Второму мужчине придется проститься не только с водительским удостоверением, но и с работой, поскольку он работал курьером в компании DPD.

В 14 ч. полиция отправилась в Новый Лентварис. Была остановлена 64-летняя водитель Subaru женщина громко слушала религиозную радиостанцию Marijos radijаs и пыталась имитировать будто дует в алкотестер. 5 раз она делала вид, что у нее не получается подуть в трубку, но затем выяснилось, что водитель пьяна - 1,18 промилле. Женщина сказала, что она врач и работает в больнице, но это от ответственности ее не освободит.