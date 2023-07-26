Рейд в Клайпеде: пока проверяли водителей, женщина проскочила через двойную сплошную перед с полицией

Вместе с персонажем, ставшим символом кампании – мобильным телефоном – сотрудники Клайпедской полиции услышали от остановленных водителей различные оправдания: не помню, случайно, я так никогда не делаю. Сотрудники дорожной полиции Литвы остановили в пятницу лишь нескольких правонарушителей на оживленной улице Пилес.
"Закрыв глаза" пересекла двойную линию перед полицией
Около полудня первым попался никак не обучаемый водитель. Уже в третий раз этого водителя ловят с телефоном за рулем, так что о своей привычке ему придется подумать еще три месяца — именно на такой срок мужчина лишился прав на вождение.
А водитель BMW, получивший штраф, держался довольно стойко. Полицейские остановили мужчину, потому что он держал телефон в руке. Хотя человек и не разговаривал по телефону, но даже брать трубку нельзя. Мужчина вначале свидетельствовал, что он не разговаривал по телефону, поэтому наказывать его не за что. Наконец, когда его спросили, где был его телефон, водитель начал убеждать, что не помнит, что делал. "Я не разговаривал по телефону, это и полицейский говорил. Ехал, задумавшись, даже не знаю, что случилось. Предоставят видеоматериал, тогда и будем смотреть. Мол, я ждал с телефоном в руках, ничего не могу ответить", - не очень охотно рассказывал мужчина из Клайпеды, которого заметила и остановила полиция.
Проверяя водителей на предмет использования телефонов, сотрудники дорожной полиции Литвы также получили сюрприз от водителя, использующего навигационную систему — женщина, приехавшая из-за границы, направилась к полицейским через двойную сплошную линию, даже не взглянув на знаки. Затем словно ничего не случилось, еще спросила, как добраться до нужного места. Вежливый разговор не помог — водителю придется заплатить штраф и больше внимания уделять дорожным знакам. Причина в том, что водитель смотрела не на дорогу и знаки, а на навигацию.
Телефонам - жесткий запрет
Еще одному водителю удалось только выехав на дорогу он начал искать ремень безопасности. А насчет телефона у него твердое мнение. "Мне не актуально, я мало разговариваю по телефону", — сказал мужчина, когда его спросили, что он думает об использовании телефона за рулем. И хотя водитель уверял, что не собирается воспитывать других, но совмещать телефон и вождение нельзя. - Признаю, что нужно только управлять автомобилем, только ехать и больше ничем не заниматься". Другой водитель микроавтобуса уверял, что телефон в руке у него оказался только потому, что он хотел сбросить звонок и что он во время вождения никогда не разговаривает по телефону.
Цена секунды
Глава Службы дорожной полиции Литвы Витаутас Грашис отметил, что люди должны больше осознавать не то, что нарушение грозит штрафом или возможностью лишения водительских прав, а то, что лишь момент невнимательности может иметь крайне болезненные последствия. Кроме того, отношение к телефонам за рулем должны менять не только сами водители, но и пассажиры. "Дорожно-транспортное происшествие может произойти в доли секунды, а последствия могут быть очень печальными — жизнь и здоровье человека. Это, пожалуй, самый большой штраф. Хочу обратить внимание, что пассажиры все еще слишком толерантны. Если водитель берет мобильный телефон, пассажир не должен терпеть такое поведение, потому что и сам пассажир также находится в группе риска, когда внимание водителя сосредоточено не на вождении, а на телефоне".
Печальная статистика
По словам В. Грашиса, в прошлом году было выявлено из чуть более 50 тыс. нарушителей, около 400 человек были пойманы повторно из-за использования мобильных устройств, поэтому об эффективности штрафов можно судить по цифрам. А во второй раз просто заплатить штраф будет недостаточно — вы рискуете распрощаться с водительскими правами на несколько месяцев.
Статистика показывает, что люди, впервые получившие штраф, гораздо реже берут трубку телефона за рулем. Однако даже после того, как в законодательстве подробно разъяснено, что при управлении любым транспортным средством — от велосипеда до автомобиля — руль необходимо держать обеими руками, остается немало водителей, игнорирующих это.
В 2014 году за пользование телефоном за рулем было оштрафовано 20 581 раз. Пару лет спустя, в 2016 году зафиксировано наименьшее количество штрафов — 16 844. Однако с 2020-х до прошлого года количество штрафов стремительно росло. В 2020 году 34 900 человек были оштрафованы за использованием телефона за рулем, а в прошлом году выявлено 51 362 нарушителя этого правила.