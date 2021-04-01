Рейд на железнодорожном вокзале в Клайпеде: за нарушение билет на поезд подорожал на 500 евро

Полицейские проверяли документы у пассажиров, поскольку в Литве действует запрет на сообщение между муниципалитетами без веской причины.

Из нескольких десятков пассажиров толко одному не удалось убедить полицейских в важности поездки. Молодому человеку разрешили ехать домой, но ему назначили штраф в размере 500 евро.

"Проверили около 30 пассажиров. У одного из них не было веской причины – неделю назад он приехал из Радвилишкиса искать работу, но в свое оправдание не представил никаких документов. Составлен протокол. У других пассажиров были уважительные причины: одни ехали домой, другие – с работы, третьи на учебу или с учебы. Такие рейды будут проводиться постоянно", – сказал следователь ГКП Клайпедского округа Ричардас Шегжда.

Он заметил, что проверять будут и пассажиров автобусов.







