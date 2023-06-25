Рейд на Ивана Купалу в столице: попался и нетрезвый священник

Рейд начался на ул. Жирню. Там был остановлен автомобиль Subaru Outback, которым управлял священник. Он утверждал, что алкоголь не употреблял, но "надул" 0,62 промилле. После этого священник признался, что пил накануне.

Еще в этом месте были остановлены двое нетрезвых водителей. Водитель Audi надула 0,49, а молодой водитель Volvo - 0,63 промилле.

После полудня полиция переместилась на ул. Жалюю яжеру. Там водитель Toyota надул сначала 0,45, а во второй раз - 0,48 промилле.

Там же был остановлен автомобиль Jeep, водитель которого уверял, что не пьет алкоголь, но утром в 10 ч. пил слабое пиво. Мужчина был удивлен, увидев, что алкотестер показал 0,56 промилле.

Всего за время рейда проверили 1800 водителей.