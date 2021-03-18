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Несмотря на сообщения о случаях тромбоза среди привитых, Европейское агентство лекарственных средств высказалось за дальнейшее использование препарата AstraZeneca.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует продолжать использование вакцины от COVID-19 британско-шведского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом сообщила глава EMA Эмер Кук на пресс-конференции в четверг, 18 марта. EMA считает вакцину безопасной эффективной и полагает, что ее преимущества превышают возможные риски.

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Вместе с тем регулятор ЕС высказался за то, чтобы включить выявленные у привитых заболевания, которые вызвали особое беспокойство, в список возможных побочных эффектов. Кроме того, необходимо продолжать исследование этих случаев, отметили в EMA.

Ряд стран Европы приостановили использование AstraZeneca

Ранее появились сообщения о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины AstraZeneca, в связи с которыми Германия, Франция, Италия, Нидерланды и ряд других стран приостановили ее применение. В частности, в ФРГ зафиксированы 13 случаев тромбоза мозговых вен среди привитых вакциной AstraZeneca - у 12 женщин и одного мужчины в возрасте от 20 до 63 лет, трое из них умерли. В Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что преимущества использования вакцины AstraZeneca превышают риски. Окончательное заключение ВОЗ ожидается 19 марта.

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Deutsche Welle
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