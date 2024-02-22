Regitra за год выдала рекордное количество водительских удостоверений

 
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ФОТО: Šiaulių aps. VPK

В 2023 году государственная компания Regitra выдала 220 000 водительских удостоверений, т.е. больше, чем в среднем за последние 5 лет. Клиенты Regitra могут получить документ, заказав его по интернету. В прошлом году больше трети клиентов так и сделали, а документ им доставили на дом, пишет портал madeinvilnius.lt.

Выдача водительских удостоверений по заказам в интернете пользуется все большей популярностью. В 2018 г. по интернету заказали 8% удостоверений, в 2019 г. – 15%, а в 2023 г. уже 35%.

В прошлом году документы в Regitrа по интернету заказали 44% женщин и только 29% - мужчин.

В 2023 г. активнее доставкой на дом пользовались клиенты Алитусского (71%), Кедайняйского (61%), Утенского (60%) и Таурагского (60%) отделений, oсамый большой рост наблюдался в Йонавском отделении – с 6% (2021 г.) до 58,6% (2023 г.).

Водительские права по интернету чаще заказывают водители 25-34 лет, на втором месте по активности - 35-44-летние.

Клиенты младшей группы (15-24 лет) в большинстве - 68% - заказывают документ или меняют его в отделении.

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