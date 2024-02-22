Regitra за год выдала рекордное количество водительских удостоверений

В 2023 году государственная компания Regitra выдала 220 000 водительских удостоверений, т.е. больше, чем в среднем за последние 5 лет. Клиенты Regitra могут получить документ, заказав его по интернету. В прошлом году больше трети клиентов так и сделали, а документ им доставили на дом, пишет портал madeinvilnius.lt.