Regitra за год выдала рекордное количество водительских удостоверений

Выдача водительских удостоверений по заказам в интернете пользуется все большей популярностью. В 2018 г. по интернету заказали 8% удостоверений, в 2019 г. – 15%, а в 2023 г. уже 35%.
В прошлом году документы в Regitrа по интернету заказали 44% женщин и только 29% - мужчин.
В 2023 г. активнее доставкой на дом пользовались клиенты Алитусского (71%), Кедайняйского (61%), Утенского (60%) и Таурагского (60%) отделений, oсамый большой рост наблюдался в Йонавском отделении – с 6% (2021 г.) до 58,6% (2023 г.).
Водительские права по интернету чаще заказывают водители 25-34 лет, на втором месте по активности - 35-44-летние.
Клиенты младшей группы (15-24 лет) в большинстве - 68% - заказывают документ или меняют его в отделении.