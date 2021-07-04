Regitra сделает предоставление услуг более удобным: изменения ожидаются уже осенью

"Мы создаем портал самообслуживания. Это будет единый портал для всех предоставляемых электронных услуг", - заявил С. Шуминас.

По словам С. Шумина, обновленным сайтом будет проще и удобнее пользоваться.

"Портал будет использовать унифицированную аутентификацию жителей, что означает, что клиент, подключенный к системе, сможет получить любую выбранную услугу и не будет нуждаться в дополнительной идентификации для получения различных услуг. Система будет намного проще в администрировании, а также позволит значительно быстрее разрабатывать, добавлять новые функции и услуги или обновлять существующие", - сказал позже С. Шуминас в ответе, присланном BNS.

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"Кроме того, безопасность сегодня важнее, чем когда-либо прежде, а новые технологии сделают системы еще более безопасными", - добавил он.

Временный глава Regitra подчеркнул, что обновление системы будет происходить поэтапно: ожидается, что осенью откроется доступ к услугам, не требующим аутентификации клиента, таким как предварительная регистрация, а система учета владельцев транспортных средств, вероятно, будет перенесена на новый портал весной следующего года.

Сроки следующих этапов будут зависеть от хода работ и других приоритетных проектов компании.

В настоящее время все оцифрованные услуги Regitra предоставляются в отдельных электронных системах.

С начала прошлого месяца, чтобы обуздать "тень" на рынке торговли автомобилями, была запущена новая система учета владельцев транспортных средств - владельцы всех транспортных средств, уже находящихся в стране, должны иметь уникальный код декларации владельца. В результате компания не могла управлять потоками клиентов.

На очереди также повлияло увеличение потока клиентов из-за имевших место карантинных ограничений.