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Regitra скоро модернизирует свои электронные услуги. Саулюс Шуминас, временно исполняющий обязанности главы Regitra, говорит, что пользователи системы смогут быстро получить любую выбранную услугу, ее будет проще администрировать.
Regitra сделает предоставление услуг более удобным: изменения ожидаются уже осенью
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы создаем портал самообслуживания. Это будет единый портал для всех предоставляемых электронных услуг", - заявил С. Шуминас.

По словам С. Шумина, обновленным сайтом будет проще и удобнее пользоваться.

"Портал будет использовать унифицированную аутентификацию жителей, что означает, что клиент, подключенный к системе, сможет получить любую выбранную услугу и не будет нуждаться в дополнительной идентификации для получения различных услуг. Система будет намного проще в администрировании, а также позволит значительно быстрее разрабатывать, добавлять новые функции и услуги или обновлять существующие", - сказал позже С. Шуминас в ответе, присланном BNS.

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"Кроме того, безопасность сегодня важнее, чем когда-либо прежде, а новые технологии сделают системы еще более безопасными", - добавил он.

Временный глава Regitra подчеркнул, что обновление системы будет происходить поэтапно: ожидается, что осенью откроется доступ к услугам, не требующим аутентификации клиента, таким как предварительная регистрация, а система учета владельцев транспортных средств, вероятно, будет перенесена на новый портал весной следующего года.

Сроки следующих этапов будут зависеть от хода работ и других приоритетных проектов компании.

В настоящее время все оцифрованные услуги Regitra предоставляются в отдельных электронных системах.

С начала прошлого месяца, чтобы обуздать "тень" на рынке торговли автомобилями, была запущена новая система учета владельцев транспортных средств - владельцы всех транспортных средств, уже находящихся в стране, должны иметь уникальный код декларации владельца. В результате компания не могла управлять потоками клиентов.

На очереди также повлияло увеличение потока клиентов из-за имевших место карантинных ограничений.

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