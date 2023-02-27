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Большинство приехавших в Литву беженцев из Украины получило разрешение на участие в движении до 4 марта 2023 года, поэтому Regitra призывает не ждать последнего дня и продлить срок регистрации. Обращают внимание на то, что это важно сделать до окончания срока действия регистрации, в противном случае машину придется регистрировать заново и платить за регистрацию.
Regitra призывает украинцев продлит срок регистрации автомобилей
© DELFI / Domantas Pipas

В данном случае разрешение на участие в движении связано с временным разрешением на жительство в Литве, у многих конечная дата - 4 марта 2023 года. Новые цифровые разрешения на жительство начнут действовать с 5 марта, часть украинцев уже обратилась в Regitrа и продлила срок регистрации автомобилей (время действия можно найти в графе H).

Подать заявку на продление регистрации транспортного средства можно в ближайшем отделении Regitrа или через портал eKetris (надо выбрать услугу "Я получил разрешение на жизнь в Литве и хочу изменить срок регистрации автомобиля" (Gavau leidimą gyventi Lietuvoje ir noriu pakeisti registracijos galiojimo terminą). В отделении важно предъявить цифровое разрешение на жизнь в Литве или его копию.

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