Regitra предупреждает: 183 000 водителей могут остаться без водительского удостоверения

С 1 января 2025 г. водители, у которых не действует медицинская справка, не смогут управлять автомобилями. Regitra сообщает, что далеко не все водители обновляют справки. Самые дисциплинированные водители живут в Шилальском, Клайпедском и Калварийском муниципалитетах, меньше всего водителей обновили справки в Висагинском, Зарасайском и Паневежском районах.