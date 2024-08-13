2024.08.13 12:29

Regitra предупреждает: 183 000 водителей могут остаться без водительского удостоверения

 
ru.DELFI.lt
Vairuotojo pažymėjimas
Vairuotojo pažymėjimas
ФОТО: Regitra | Regitros nuotr.

С 1 января 2025 г. водители, у которых не действует медицинская справка, не смогут управлять автомобилями. Regitra сообщает, что далеко не все водители обновляют справки. Самые дисциплинированные водители живут в Шилальском, Клайпедском и Калварийском муниципалитетах, меньше всего водителей обновили справки в Висагинском, Зарасайском и Паневежском районах.

По новейшим данным Regitrа, в начале января перестанут действовать документы у 183 000 водителей. Водителям, которые хотят управлять автомобилем после 1 января, надо пройти медосмотр и получить справку.

В Шилальском, Клайпедском и Калварийском муниципалитетах осталось всего 8-9% водителей, которым надо пройти медосмотр.

Vairuotojai, kurie aktyviausiai tikrinasi sveikatą

Меньше всего водителей получило новые справки в Висагинском, Зарасайском и Паневежском районах. Там без действующих справок остается 13-14% водителей.

Savivaldybės, kur vairuotojai vangiausiai tikrinasi sveikatą

„До января осталось меньше 4 месяцев, поэтому мы призываем водителей не откладывать дела в долгий ящик, проверить срок действия справки и пройти медосмотр“, – сказал представитель Regitrа Таутвидас Палюлис.

Водители могут проверить срок действия справки так:

1. На портале „Vairuotojų portalas“;

2. В системе Regitra.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии