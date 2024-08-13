Regitra предупреждает: 183 000 водителей могут остаться без водительского удостоверения

По новейшим данным Regitrа, в начале января перестанут действовать документы у 183 000 водителей. Водителям, которые хотят управлять автомобилем после 1 января, надо пройти медосмотр и получить справку.
В Шилальском, Клайпедском и Калварийском муниципалитетах осталось всего 8-9% водителей, которым надо пройти медосмотр.
Меньше всего водителей получило новые справки в Висагинском, Зарасайском и Паневежском районах. Там без действующих справок остается 13-14% водителей.
„До января осталось меньше 4 месяцев, поэтому мы призываем водителей не откладывать дела в долгий ящик, проверить срок действия справки и пройти медосмотр“, – сказал представитель Regitrа Таутвидас Палюлис.
Водители могут проверить срок действия справки так:
1. На портале „Vairuotojų portalas“;
2. В системе Regitra.