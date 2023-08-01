Regitra представляет новые сочетания номерных знаков

Клиенты могут выбирать автоматически выдаваемые номера или выбрать комбинацию из списка. Список составлен в алфавитном порядке и обновляется каждые несколько месяцев.

К 47 буквенным комбинациям можно выбирать цифровые от 001 до 999. Весь список буквенных комбинаций: MUA, MUB, MUC, MUD, MUE, MUF, MUG, MUH, MUI, MUJ, MUK, MUL, MUM, MUN, MUO, MUP, MUR, MUS, MUT, MUU, MUV, MUZ, MVI, MZA, MZB, MZC, MZD, MZE, MZF, MZG, MZH, MZI, MZY, MZJ, MZK, MZL, MZM, MZN, MZO, MZP, MZR, MZS, MZT, MZU, MZV, MZZ.

Для прицепов предлагают 11 новых комбинаций: UI, UY, UK, UL, UM, UN, UR, UT, UU, UV, UZ.

4 серии предназначены для мотоциклов: JM, JN, JO, JP.

Для мопедов представляют 10 новых комбинаций: BFM, BFN, BFO, BFP, BFR, BFS, BFT, BFU, BFV, BFZ.

Напомним, что номерные знаки делят на 4 группы, цена на них зависит от комбинации букв и цифр. Например, номер MUM 101 будет стоить 75 евро, а MUR 001 – 250 евро. Подробно цены можно изучить на сайте Regitrа.