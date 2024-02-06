Regitra представляет новые комбинации номерных знаков

"На этот раз мы порадуем поклонников баскетбола, они могут выбирать из комбинаций NBA (National Basketball Association) или NBL (National Basketball League) и цифровых комбинаций с номерами легендарных баскетболистов, например, NBA010, NBA011 или NBA017.
Новая комбинация порадует и жителей Ниды, а также поклонников курорта, эта комбинация придется по душе Недасам и Недам, можно выбирать варианты, NED451, а также NED055, который читается как Nedos5.
Более находчивые клиенты могут найти и другие интересные аббревиатуры, например NBD (No Big Deal) или NBC (американское телевидение)", – сказала представитель Regitra Рената Шостакене.
По данным Regitrа, можно выбирать из 73 000 новых комбинаций букв и цифр.
Сообщается, что новые комбинации из букв и цифр от 001 до 999, будут следующими: NBA, NBB, NBC, NBD, NBE, NBF, NBG, NBH, NBI, NBY, NBJ, NBK, NBL, NBM, NBN, NBO, NBP, NBR, NBS, NBT, NBU, NBV, NBZ, NCA, NCB, NCC, NCD, NCE, NCF, NCG, NCH, NCI, NCY, NCJ, NCK, NCL, NCM, NCN, NCO, NCP, NCR, NCS, NCT, NCU, NCV, NCZ, NDA, NDB, NDC, NDD, NDE, NDF, NDG, NDH, NDI, NDY, NDJ, NDK, NDL, NDM, NDN, NDO, NDP, NDR, NDS, NDT, NDU, NDV, NDZ, NEA, NEB, NEC, NED.
Regitra обращает внимание также на то, что новые комбинации могут получить и владельцы прицепов: ZF, ZG, ZH, ZI, ZY, ZN, ZO, ZR, ZZ, MI, LI, KI, JI, JY, HI, HY.
6 новых серий смогут использовать и владельцы мотоциклов: KI, KY, KJ, KK, KL, KM.
Владельцы мопедов могут выбирать из 16 комбинаций: BGA, BGB, BGC, BGD, BGE, BGF, BGG, BGH, BGI, BGY, BGJ, BGK, BGL, BGM, BGN, BGO.