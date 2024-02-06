Regitra представляет новые комбинации номерных знаков

"На этот раз мы порадуем поклонников баскетбола, они могут выбирать из комбинаций NBA (National Basketball Association) или NBL (National Basketball League) и цифровых комбинаций с номерами легендарных баскетболистов, например, NBA010, NBA011 или NBA017.

Новая комбинация порадует и жителей Ниды, а также поклонников курорта, эта комбинация придется по душе Недасам и Недам, можно выбирать варианты, NED451, а также NED055, который читается как Nedos5.

Более находчивые клиенты могут найти и другие интересные аббревиатуры, например NBD (No Big Deal) или NBC (американское телевидение)", – сказала представитель Regitra Рената Шостакене.

По данным Regitrа, можно выбирать из 73 000 новых комбинаций букв и цифр.