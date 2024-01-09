Regitra: после индексации увеличивается налог на регистрацию автомобиля

Согласно Закону о налоге на регистрацию транспортных средств, суммы налога индексируются каждый год. Это делается после окончания календарного года путем применения коэффициента индексации. Он определяется в соответствии с индексом потребительских цен (ИПЦ) налогового года, опубликованным Государственным агентством данных, путем деления его на сто.

Точный размер будет зависеть от выбросов CO2 автомобиля и типа топлива.

Например, если выбросы CO2 автомобиля с бензиновым двигателем составляют 141 г/км, предусмотренная законом сумма налога составляет 30 евро.

После умножения его на коэффициент индексации 1,366, опубликованный Государственным агентством данных, сумма налога составит 40,98 евро.

Regitra напоминает, что регистрационный сбор взимается только с легковых автомобилей, выбросы CO2 которых превышают 130 г/км.

Его необходимо оплатить при первой регистрации автомобиля, т. е. когда нужно поставить на учет новый автомобиль или автомобиль, ввезенный из-за границы.