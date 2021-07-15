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Государственная компания Regitra меняет систему предварительной регистрации жителей. До июня этого года компания обслуживала только зарегистрированных клиентов.
Regitra меняет порядок регистрации: надо вводить присылаемый на телефон код
© DELFI / Domantas Pipas

С мая в Литве была введена новая система кода владельца, поэтому увеличились очереди в отделениях компании. Параллельно появились люди, которые злоупотребляли ситуацией и занимали места, которые потом перепродавали их. Поэтому компания стала принимать и незарегистрированных клиентов.

"Мы слышим пожелания клиентов получать услуги с большим удобством. Наша цель - эффективное управление живыми очередями и разрешит людям планировать свой визит заранее. На этой неделе мы изменили систему регистрации. Надеемся, это удастся избежать злоупотребления и пресечем возможность фиктивной резервации мест, чтобы все клиенты находились в равных условиях", – сказал представитель Regitа Саулюс Шуминас.

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Отныне для регистрации надо в течение определенного времени ввести код, высылаемый на номер телефона клиента. На один номер физическое лицо может зарегистрировать одно место в день (3 в неделю), юридическое – 3 в день (9 в неделю).

"Эту систему мы ввели с сегодняшнего дня. Пока будем следить за результатами, потом предпримем иные меры", – сказал Шуминас.

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