После заседания рабочей группы, вице-министр финансов Литвы Рута Билкштите сказала, что по одной модели нынешний порог в 150 000 евро будут применять только к основному жилью, а остальные объекты будут облагать налогом.

Некоммерческой недвижимостью в Литве считается квартира, дача, гаражи, фермы, теплицы, хозпостройки, здания, в которых находятся образовательные учреждения, религиозные учреждения, рекреационные помещения, инженерные здания.

По другой модели, рассматривают три варианта. Первый – основное жилье облагать минимальным тарифом. Второй – не облагать налогами основное жилье. Третий – установить необлагаемую налогами сумму для основного жилья.

Билкштите поделилась с Delfi подсчетами специалистов министерства, которые показывают, какой налог ждет жителей разных районов Вильнюса.

Во всех случаях имеется в виду жилье площадью около 50 кв. м. Надо отметить, что по нынешнему порядку, владельцы такого жилья вообще не платят налог на недвижимость.

Сейчас в Литве действует прогрессивный налог с тарифом 0,5–2%. Если жилье стоит меньше 150 000 евро, налог платить не надо (если семья многодетная или воспитывает ребенка-инвалида, платит налог с имущества дороже 200 000 евро).

По первому варианту, налог платят все, но тариф будет низким (0,01%), налоги увеличатся для жителей всех районов. Владелец жилья в доме 1993 г строительства в Пилайте заплатит 5,26 евро в год (0,01% от 52 600 евро). Владелец жилья в доме 1984 г. в Пилайте будет платить 5,58 евро, а владелец квартиры в Жирмунай в доме 1965 г. – 5,97 евро, за квартиру в доме 1966 г. в Науяместисе – 8,26 евро, за квартиру 2020 г. в Пилайте – 8,28 евро, а за квартиру 2020 г. в Науяместисе – 10,5 евро, за квартиру 2015 г. в районе Жверинас – 11,9 евро.

По второму варианту, за основное жилье платить не придется вообще.

По третьему варианту, налог будут платить только те, чье имущество оценивается больше чем в 60 760 евро (медиана Минфина для Вильнюса).

Этот налог будут считать с суммы, которая превышает необлагаемый минимум. Тариф 0,1%. За квартиру 1966 г. в Науяместисе придется заплатить 21,8 евро, за квартиру 2020 г. в Пилайте – 22 евро, за квартиру 2020 г. в Науяместисе – 44,2 евро, а за квартиру 2015 г. в Жверинасе – 58,2 евро в год.

За 2020 г. налог на некоммерческую недвижимость заплатили 12 600 человек, они перевели 5,1 млн. евро.

Окончательные предложения рабочая группа должна представить в октябре этого года.