"Мы тоже поделимся котиком, которого так любят и охраняют в Литве. Житель ландшафтного заповедника старой долины Минии Гедиминас Юозапайтис принес весть хорошем состоянии заповедника. Наличие крупных хищников в заповеднике свидетельствует о том, что природа там функционирует правильно", – сообщается на сайте регионального парка.
Представители заповедника сообщают, что самку рыси там видели в первый раз два года назад.
"Сделанное с помощью телефона видео подтверждает этот факт. Выкладываем видео с разрешения автора", – сказано на сайте.
Ландшафтного заповедник старой долины Минии находится рядом с деревней Лапяй (Клайпедский район).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Диапазон цен на жилье для отдыха в Литве у моря очень широкий (4)
Началось лето, литовские курорты понемногу...
Delfi Главное: как детская психика переносит карантин, и что происходит на литовско-белорусской границе? (5)
Новый выпуск " Delfi Главное " - гости возвращаются в студию!
Глава Минздрава Литвы обещает решение по ускорению ревакцинации вакциной AstraZeneca (4)
В скором времени в Литве будет принято решение по...
Водитель в очереди у Regitra: стою с 9 утра и не знаю, смогу ли оформить документы сегодня (22)
В Литве уже месяц действует новая система регистрации...
Рынок недвижимости на литовском взморье: цены растут, количество новых сделок тоже
В последнее время рынок недвижимости в Литве очень...