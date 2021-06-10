"Мы тоже поделимся котиком, которого так любят и охраняют в Литве. Житель ландшафтного заповедника старой долины Минии Гедиминас Юозапайтис принес весть хорошем состоянии заповедника. Наличие крупных хищников в заповеднике свидетельствует о том, что природа там функционирует правильно", – сообщается на сайте регионального парка.

Представители заповедника сообщают, что самку рыси там видели в первый раз два года назад.

"Сделанное с помощью телефона видео подтверждает этот факт. Выкладываем видео с разрешения автора", – сказано на сайте.

Ландшафтного заповедник старой долины Минии находится рядом с деревней Лапяй (Клайпедский район).