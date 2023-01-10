Жители города увидели этих птиц в морозы, когда на реке осталось всего несколько незамерзших мест. Казалось, что цаплям холодно - они сидели на дереве или ходили в стороне среди других водоплавающих птиц в поисках пищи.
Натуралист Селямонас Палтанавичюс сказал журналистам Rinkos aikštė, что в Литве уже заметили, что серые и белые цапли не улетают, а остаются зимовать. Такое изменение в поведении птиц наблюдают на протяжении нескольких десятилетий. Особенно для этого подходили зимы, когда на реках и озерах не образовывался лед.
Натуралист заметил, что цапли сами решают, где им зимовать, и если условия становятся неблагоприятными, летят туда, где есть незамерзшие водоемы.
"Цапли часто ищут пищу в полях, ловят полевок. Если цапли остались у Невежиса, значит, условия и подходят", – заметил Палтанавичюс.
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