Рецепт есть. Где лекарства?

59-летний инженер-электронщик Ритис Оверлингас ежедневно нуждается в пяти лекарствах от высокого кровяного давления и диабета. В аптеке, где Ритис постоянно их покупает, ему недавно сказали, что препараты закончились.

"Я долго искал эти лекарства по всей Литве. В конце концов, мне удалось их купить, но на другом конце страны. Это было полгода назад", - рассказывает мужчина.

Через несколько месяцев ситуация ухудшилась и Ритису пришлось покупать необходимые ему лекарства через друзей во Франции.

"Я чувствую себя плохо и меня всё это злит. Ведь эти препараты очень эффективны. Я очень недоволен тем, что существует такая большая проблема с этими лекарствами", - говорит Оверлингас.

Многие европейские страны испытывают сейчас нехватку лекарств.

Согласно недавнему исследованию MIIR и EDJNet в отдельных странах ЕС, показало, что срок ожидания поставок некоторых фармацевтических препаратов может составлять 72-130 дней.