Реальность в Индии – люди веселятся на усеянном мусором побережье, омываемом черной водой

Поселиться в гостинице, сходить в ресторан, погулять по улицам, это не то же самое, что узнать страну – надо пообщаться с местными, узнать, как они живут. Например, после работы, жители Мумбаи (Бомбея) любят сходить на променад Marine Drive – это почти 4 км у берега моря, где прощаются с уходящим днем, машут солнцу. Ориюсу побережье нравится тем, что это самое спокойное место в городе, в котором ему удалось побывать. Там нет шума, хаоса, там много личного пространства, никто тебя не трогает.

Там романтично, но не все. Он показал то, что заставляет плакать. У самой воды лежат кучи мусора: пластиковые пакеты, одноразовые стаканчики, упаковки от чипсов, соломки, куски тряпок, пробки от бутылок и т.д.