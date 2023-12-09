Реальность в Индии – люди веселятся на усеянном мусором побережье, омываемом черной водой

 
Ориюс Гасановас
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt

В одни страны мира едешь, чтобы хорошо отдохнуть, а в другие – чтобы дешево что-то купить или воспользоваться дешевыми услугами, есть также страны, в которые стоит поехать ради их исторического или культурного наследия. А Индия - страна, по которой интересно путешествовать – там удивительно все, и никогда не бывает скучно, сказал журналист DELFI Ориюс Гасановас.

Поселиться в гостинице, сходить в ресторан, погулять по улицам, это не то же самое, что узнать страну – надо пообщаться с местными, узнать, как они живут. Например, после работы, жители Мумбаи (Бомбея) любят сходить на променад Marine Drive – это почти 4 км у берега моря, где прощаются с уходящим днем, машут солнцу. Ориюсу побережье нравится тем, что это самое спокойное место в городе, в котором ему удалось побывать. Там нет шума, хаоса, там много личного пространства, никто тебя не трогает.

Pakrantė Mumbajuje

Там романтично, но не все. Он показал то, что заставляет плакать. У самой воды лежат кучи мусора: пластиковые пакеты, одноразовые стаканчики, упаковки от чипсов, соломки, куски тряпок, пробки от бутылок и т.д.

Собрать этот мусор одному человеку не под силу, мусора очень много. Местные жители к такой картине привыкли, но Ориюса она сильно огорчила. И то, что он видит, как оказалось, это уже улучшенная ситуация – власти города прилагают огромные усилия, выделяют много денег, чтобы привести в порядок побережье в городе.

Вода здесь черного цвета – это грязь. Но местных жителей это не смущает – они забираются в воду, купаются, фотографируются.

Pakrantė Mumbajuje
Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии