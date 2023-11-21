Реальная продовольственная инфляция в Европе: какие страны пострадали больше всего?

Годовая инфляция в ЕС снижается, в то время как продовольственная инфляция остаётся высокой, что особенно бьёт по малообеспеченным семьям во всей Европе.

Инфляция в еврозоне замедлилась с пикового значения 10,6% (11,5% в целом по ЕС) в октябре 2022 года до 2,9% (3,6% в ЕС) в октябре текущего года. Тем не менее, кризис стоимости жизни продолжается, поскольку продовольственная инфляция остаётся на высоком уровне.

Так, реальная продовольственная инфляция, представляющая собой уровень рост цен на продукты питания за вычетом общей инфляции, в октябре 2023 года составила 4,6% в еврозоне (4% в ЕС), оказывая огромное давление на домохозяйства с низкими доходами.

В 2022 году темпы инфляции в ЕС резко возросли, достигнув уровня, не наблюдавшегося в предыдущие четыре десятилетия. В период с 1997 по конец 2021 года максимальный годовой уровень инфляции в блоке составлял 4,4%, зафиксированный в июле 2008 года.