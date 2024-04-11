Реакция на заявления известного врача: нет ни болезни "аутизм", ни эпидемии

"Однако в Литве, США, в Европе используют разные классификации болезней, поэтому у нас у аутизма есть код, а в странах, использующих американскую систему DSM-5, этого нет, как нет и деления аутизма на разные виды (...). Итак, аутизм сам по себе - это не болезнь, у нас нет цели вылечить человека с аутизмом, цель - помочь ему понять окружающий его мир и жить в нем, а задача общества - получить информацию о расстройствах аутистического спектра и принять их", - сказала Саснаускене.