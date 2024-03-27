Реакция на предложение министерства сносить старые дома: реновация проходит не так, как хотелось бы

Окна заколочены, дом охраняется, так сейчас выглядит горевший 5-этажный дом в Виршулишкес. Но вскоре дом отстроят.
"Приехали владельцы 26 квартир, все проголосовали – 25 за и один - против", – сказал председатель жилтоварищества Viršuliškės Григорий Снежко.
Сейчас будут искать подрядчика, который подсчитает, сколько будут стоить работы.
Министерство предлагает старые дома не реновировать, а сносить. "
"Есть здания в Литве, которые надо сносить: это либо дома после пожара, либо те, которые десятилетиями пустовали", – сказал министр Симонас Гентвилас.
Вильнюсец Раймондас живет в доме, построенном в советское время. В доме уже меняли сантехнику, окна и двери в коридорах, но еще есть что менять.
"Есть вопросы: двери, пороги прогнили – идешь, они прогибаются. Говорят, что поменяют", – сказал он.
Раймундас поддерживает предложение министра: "Легче снести и построить новый. Это дешевле реновации".
Однако сосед Раймундаса Пранас – против таких перемен. "Это глупости. Где люди будут жить, если снесут их дома?", – вопрошал он.
Министр сказал, что советские дома останутся, а сносить будут еще более старые дома, построенные при царе. Он признал, что решать, что сносить, а что нет - будет муниципалитет.
"Требуется согласие 100% жителей", – сказал Гентвилас.
"Конституция защищает частную собственность, поэтому насильно людей выселить не смогут. Да и будет ли столько денег, чтобы на месте старых домов построить совершенно новые?сказал глава Строительной ассоциации Далюс Гедвилас.
По словам министра Гентвиласа, о том, где будут жить люди во время строительство.
"Может, придется разрешить строить более высокие дома, чтобы привлечь инвестиции, чтобы строили не только за счет денег жителей, но и за деньги инвесторов", – сказал министр.
Гедвилас сказал, что люди расстанутся со старыми домами, только если это будет выгодно в финансовом плане, если земля под домом станет собственной. Сейчас земля под многоквартирными домами государственная.
"Власть должна понять, советские районы ценны, ценность их не в зданиях, ни в их архитектуре. Ценность - это земля. Надо использовать стоимость земли, формировать участки, чего в Литве не делали 34 года", – сказал член совета по регулированию Довидас Виткаускас.
Президент Ассоциации поставщиков тепла Валдас Лукошюс сказал, что снос домов - последствие того, что не активно проводят реновацию.
"Реновация проходит не так, как хотелось бы. Реновируют необязательно те здания, которые выглядят хуже всего, ведь для реновации нужна договоренность между жителями", – сказал он.
Сейчас реновировано 3750 многоквартирных домов, это 13% всех зданий в Литве.
Строители предлагают менять модель реновации.
Министерство до осени намерено подготовить поправки к законам, которые позволят узаконить снос домов. В Литве начинает действовать второй фонд финансирования многоквартирных домов - 200 млн. евро, на эти деньги планируют обновить 300 домов.