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Вильнюсский муниципалитет ужесточает порядок охраны деревьев и в 10 раз увеличивает восстановительную стоимость за уничтожение деревьев. Компенсации придется платить за все деревья, спиленные в городе - неважно с разрешением или без. За нелегально спиленные деревья грозят 6 и даже 7-значные штрафы.
Реакция муниципалитета на спиленный дуб: ущерб может оцениваться в миллион
© ELTA / Tomas Vinickas

На заседании горсовета 7 июня принято решение увеличить выплаты за спиливание деревьев диаметром больше 80 см. Конкретную сумму будут подсчитывать в зависимости от вида дерева, его диаметра, места произрастания. На следующем заседании будут голосовать за повышение расценок за спиливание деревьев в городе.

Если примут новый порядок, за спиленный на ул. Вяркю, 5 дуб диаметром 79 см придется заплатить 284 000 евро, за клен на ул. М.-К.Чюрлёниса, 16, диаметром 94 см – около 677 000 евро, а за дуб на ул. Селю, 64, диаметром 160 см – 1,152 млн. евро. За дуб, нелегально спиленный на ул. Цейкиню, 2, придется заплатить 770 000 евро.

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"Сегодня мы должны послать ясный сигнал всем застройщикам, думающим, что выгодно нелегально спилить дерево. Принимая более жесткий порядок, мы ясно говорим, что спиливание дерева – это не только формальное, но и очень болезненное в финансовом плане преступление. Речь идет о сотнях тысяч, даже миллионах евро за одно дерево. Так мы вместе с Министерством охраны окружающей среды хотим защитить все ценные и охраняемые деревья, которые десятки, а иногда и сотни лет радовали жителей. Новое постановление позволит делать это эффективнее, чем до сих пор", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

С мая 2023 г. вступили в силу поправки к закону о зеленых насаждениях, согласно которым муниципалитет может сам устанавливать восстановительную стоимость деревьев – компенсацию за спиленное или поврежденное дерево. На эти деньги потом будут сажать новые деревья.

Эти компенсации не придется платить только за инвазивные виды – клены ясенелистные, робинии, за деревья диаметром меньше 20 см на участках частных лиц, плодовые деревья, поврежденные, сухие, больные и представляющие опасность деревья. Также эти правила не распространяются на деревья в садоводческих товариществах.

На следующем заседании горсовета предложат связать стоимость компенсации с местом произрастания дерева – дороже будут стоить отдельные деревья в центре города или у дорог в центре. Дороже всего придется платить за дубы, клены, ясени, грабы, за редкие декоративные деревья. Меньше всего придется платить за осины, ольху, козью иву, некоторые виды тополя.

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